السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صندوق النقد يصادق على خطة مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 15 مليار دولار

مساعدات لأوكرانيا
مساعدات لأوكرانيا

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا ، وهي الموافقة النهائية على أول قرض تقدمه المؤسسة لدولة في حالة حرب.

وبحسب صحيفة فاينانشال بوست، فقد وقع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا، وهي الموافقة النهائية للمؤسسة.

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وسائل إعلام دولية عن عقد  كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم 14 أبريل 2023، حدثًا بعنوان «قوة رأس المال الخاص من أجل التنمية المستدامة»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 في واشنطن.

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن وحدة خدمات الخزانة بالبنك ستستضيف حوارًا مباشرًا، تليها حلقة نقاشية لمدة 60 دقيقة مع الجمهور من الحاضرين شخصيًا أو على شبكة الإنترنت، وتهدف هذه الفعالية إلى التعرف على ما يقوم به البنك الدولي في مجال تسهيل رأس المال الخاص، وبصفة خاصة، كيف يمكن للأدوات المالية المبتكرة أن تساعد في التصدي للتحديات العالمية في مجال التنمية المستدامة.

وفي أعقاب هذا الحوار، ستتبادل نخبة رفيعة المستوى من المتحدثين وجهات النظر حول دور رأس المال الخاص في التمويل المستدام من أجل التنمية، بما في ذلك قصص النجاح التي تعود بالنفع على البلدان والطلب على التمويل المستدام من مختلف أنحاء العالم.

وسيناقش المتحدثون أيضًا أحدثَ الابتكارات المالية للبنك الدولي في سياق تسهيل رأس المال الخاص وما يتصل بذلك من عمل استشاري يمكن أن يساعد القطاع العام على تعظيم قدرته على الحصول على التمويل وتخفيف المخاطر في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية.

وستسلط حلقة النقاش الضوء أيضًا على التقدم المحرز في المناقشات لتعزيز القدرة المالية والنموذج المالي لهذه المؤسسة العالمية، في ضوء التحديات المتشابكة التي يواجهها العالم.

جدير بالذكر، أن اجتماعات الربيع تعقد كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدثًا يوم 11 أبريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.

البنك الدولي أوكرانيا مساعدات أخبار الحرب الروسية دولار

الأكثر قراءة

تبدأ غدًا.. مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

سعر الذهب اليوم السبت 1 إبريل 2023 بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم السبت 1 إبريل 2023 فى البنوك

وزير الأوقاف: لولا الأمن والأمان التي حققته القيادة السياسية ما احتفلنا اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر

بسبب العواصف.. انهيار سقف مسرح أبولو فى إلينوى الأمريكية

وفاة شخصين بسبب جنوبى إعصار الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا