صندوق النقد يصادق على خطة مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 15 مليار دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا ، وهي الموافقة النهائية على أول قرض تقدمه المؤسسة لدولة في حالة حرب.

وبحسب صحيفة فاينانشال بوست، فقد وقع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا، وهي الموافقة النهائية للمؤسسة.

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وسائل إعلام دولية عن عقد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم 14 أبريل 2023، حدثًا بعنوان «قوة رأس المال الخاص من أجل التنمية المستدامة»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 في واشنطن.

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن وحدة خدمات الخزانة بالبنك ستستضيف حوارًا مباشرًا، تليها حلقة نقاشية لمدة 60 دقيقة مع الجمهور من الحاضرين شخصيًا أو على شبكة الإنترنت، وتهدف هذه الفعالية إلى التعرف على ما يقوم به البنك الدولي في مجال تسهيل رأس المال الخاص، وبصفة خاصة، كيف يمكن للأدوات المالية المبتكرة أن تساعد في التصدي للتحديات العالمية في مجال التنمية المستدامة.

وفي أعقاب هذا الحوار، ستتبادل نخبة رفيعة المستوى من المتحدثين وجهات النظر حول دور رأس المال الخاص في التمويل المستدام من أجل التنمية، بما في ذلك قصص النجاح التي تعود بالنفع على البلدان والطلب على التمويل المستدام من مختلف أنحاء العالم.

وسيناقش المتحدثون أيضًا أحدثَ الابتكارات المالية للبنك الدولي في سياق تسهيل رأس المال الخاص وما يتصل بذلك من عمل استشاري يمكن أن يساعد القطاع العام على تعظيم قدرته على الحصول على التمويل وتخفيف المخاطر في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية.

وستسلط حلقة النقاش الضوء أيضًا على التقدم المحرز في المناقشات لتعزيز القدرة المالية والنموذج المالي لهذه المؤسسة العالمية، في ضوء التحديات المتشابكة التي يواجهها العالم.

جدير بالذكر، أن اجتماعات الربيع تعقد كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدثًا يوم 11 أبريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.