الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جعفر العمدة» 9.. «ثريا» تنتقم من «كارم فتح الله» أمام سكان منطقة السيدة زينب

مي كساب
مي كساب

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة التي عرضت اليوم الجمعة عبر قناة “دي إم سي” دراما، العديد من الأحداث المهمة والشيقة.

وانتهت الحلقة الثامنة مساء امس بطلب “كارم فتح” من “ثريا” التي تجسدها الفنانة مي كساب أن يتزوج منها كيدًا في “جعفر العمدة” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان وذلك بعد أن قام بطلاقها، وطلبت ثريا من كارم فتح الله أن يتقدم لها أمام الجميع وسكان منطقتهم وبالأخص طليقها جعفر العمدة ووافق على طلبها.

وبدأت الحلقة التاسعة بتنفيذ كارم فتح الله طلب ثريا أمام جعفر العمدة ولكنها فاجأته برفضها طلبه أمام الجميع وإهانته أمام الجميع وقامت بضربه بالحذاء.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعي شعب في منطقة السيدة زينب حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه، وفي الحلقة الثامنة التقى جعفر بابنه في الورشة التي يملكها الثاني وعرض عليه الشراكة لاعجابه به لكن الثاني رفض.

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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