«المصريين الأحرار» يعقد المؤتمر العام السنوى ويستعرض تقريره المالى والحزبى

عقد حزب «المصريين الأحرار» بحضور ورئاسة الدكتور عصام خليل، المؤتمر العام السنوي في دور انعقاده العادي بالمقر الرئيسي بشارع العروبة صلاح سالم، بعد اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء المسددين للاشتراكات عام 2023 قبل الدعوة للانعقاد.

وحضرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام وبدورها عرضت تقرير الأمانة العامة والمحافظات، وشارك الحضور نواب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وأمناء المحافظات، والقيادي بالحزب بلال حبش نائب محافظ بني سويف، محمد عثمان المستشار القانوني للحزب.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية بالسلام الوطني، وعرض التقرير المالي للحزب، وتقرير النشاط للأمانة العامة وأمانات المحافظات، وما تحقق من الاستراتيجية العامة خلال الفترة الماضية.

عصام خليل: نُحاط بمخاطر الإحباط ودور الحزب إعلاء الوعي واستعادة الهوية

وبدأ الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بكلمة تهنئة للحضور وجموع المصريين بمناسبة شهر رمضان المعظم والصوم الكبير، واعتذر عن موعد الجمعية العمومية الذي تزامنًا مع هذه الأجواء ولكنه التزام بلائحة النظام الأساسي ووجب تنفيذه.

وقال "خليل" إنه رغم ظروف الأصوام وبعد المسافات حرص الأعضاء وحضروا للمؤتمر العام، والمصريين الأحرار بمن حضر ونشكركم على التزامكم، ونرحب بابن الحزب بلال حبش نائب محافظ بني سويف الذى يحرص على تواجده رغم كثرة المشاكل التي يعانيها باعتباره في قطاع خدمي بالدرجة الأولى.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أنني أتحدث واعلم جيّدا المزاج العام وحالة الإحباط التي تتمدد بين المواطنين في وسط أجواء غاية الصعوبة والحساسية سواء من النواحي الاقتصادية عالميًا وإقليميًا ومحليًا، ولو كان البعض يرى الإشكالية أو المعاناة التي يعيشها المواطن نتاج أزمة روسيا وأوكرانيا، أراها غير صحيحة التشخيص والتوصيف ولكننا ندفع ضريبة سبعين عامًا مضت وعلينا جميعًا ضريبة الإصلاح.

وأكد "خليل" أن تأسيس جمهورية بقوة وثبات راسخ أمر ليس سهلا ودوما ما يسبق الولادة مخاض وعسّر والأزمات تكشف صمود الدول حتى تعبرها أو تنهار، ونعمل بكل طاقة للحفاظ على بلادنا من مخطط استشعره يستهدف فكرة التفتيت والتشرذم.

وأوضح أن الحزب يتعامل وفق منهجية واستراتيجية هادفة يقدمها للشارع من خلال الأمانة المركزية ونتطلع مزيدا من التعاون بكل المحافظات وأساسها الشخصية المصرية التي هي حجر زاوية بنيان الدول وبدونها لن نجد مؤسسات صامدة وصلدة، ومن خلالها يكون صمام أمان وحدة البلاد والشعب.

واستطرد: "أن هناك قوى سياسية تنتهج طريقا خدميا آخر وقد يكون الشارع في حاجة إليه ونتمنى لهم التوفيق ولنا المضي قدمًا فيما نستهدف من خدمة الوعي والمعرفة والتدريب والتأهيل وتحفيز الشباب للعمل الجاد والإنتاجية والعطاء الطريق الصعب ولكنه الأبقي لتحقيق وإرساء تنمية مستدامة للدولة والمواطن".

وأشار إلى أن الحزب بكافة هيئاته يواصل أنشطته ورؤيته في خدمة مصر بالمقام الأول ويعد رؤى ومقترحات وتصورات وأيضا طلبات ورفعها للجهات المعنية والمختصة؛ معربًا عن شكره وتقديره للدور الوطني من مؤسسات الدولة في الاستجابة الدائمة لكل التصورات البناءة.

وتابع: "حينما سجلت عضويتي الحزبية قولتها صريحة لو تعارضت مصلحة الحزب مع مصلحة مصر فليذهب الحزب للجحيم، ولذلك نعمل بكل طاقة وجهد على تحقيق رؤية تطوير واستعادة الشخصية المصرية من البراعم وحتى الشيوخ، لأن الكفاءات متواجدون ويحتاجون من يأخذ بأيديهم وهذا دورنا للعمل معًا جنبا إلى جنب لخدمة الوطن المفدى"، مشيرا إلى أن الحزب لا يستهدف كثرة العدد دون فاعلية فإن هدفه الأساسي هو العمل العام دون مطامع أو مكاسب شخصية ضيقة الأفق، بينما هدفه الوصول لـ"مصر اللي بنحلم بيها".

وشدد على أن الأمانات بالمحافظات عليها دور هام للتواصل مع الشارع ورفع الوعي وبخاصة في ضوء استشراء حالة الإحباط التي تمثل ناقوس خطر يستدعي التشديد على التماسك ووحدة الصف المصري.

من جانبه أكد المستشار القانوني محمد عثمان، أن المصريين الأحرار هو الحزب الوحيد الحريص على تنفيذ اللائحة دون مواربة ولذا حرص الدكتور عصام علي انعقاد الجمعية العمومية رغم إمكانية إجرائها لتحقيق صحيح النصوص والبنود القانونية.

وصوت المؤتمر العام بالموافقة على تفويض الهيئة العليا لاتخاذ القرارات لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبل في دور الانعقاد العادي.

جانب من مؤتمر المصريين الأحرار

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