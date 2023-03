الحلقة التاسعة من «الكبير أوي7».. هدرس يحاول إقناع جوني بالدخول لـ«تيك توك»

حاوّل هدرس الذي يلعب شخصيته الفنان محمد سلام، أن يقنع صديقه جوني شقيق الكبير عمدة المزرايطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، أن يدخل لعبة موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ليحصل على الأموال الكثيرة.

وظل هدرس الذي يلعب شخصيته الفنان محمد سلام، يروي العديد من المميزات الخاصة بتطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، من بينها كسب الدولارات العديدة خاصًة أن جوني شقيق الكبير عمدة المزرايطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي أصبح لا يملك أموال حاليًا.

وظل جوني شقيق الكبير عمدة المزرايطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، يرفض ما يحاول هدرس الذي يلعب شخصيته الفنان محمد سلام، كل العروض الخاصة بالدخول في تطبيق "تيك توك"، قائلًا: "إحنا كده بنهين الإنسان اللي ربنا كرمه، إزاي تقبل تهزأ نفسك بالطريقة دي، دا ربنا كرمك إزاي نعمل كده، وإزاي أقبل اعمل كده، انت خلتني أحس إني بنت بضفيرتين وخلصت درسها وهي في مرحلة المراهقة، ووقفت قدامها ست عجوزة شمطاء راكبة عربية وبتقنعها أن الجسم الحلو دا مينفعش يمشي على الأرض، وتاخدها وتجرها في سكة الرزيلة".

وفي الوقت ذاته، يحاول هدرس أن يجعله يدخل إلى مجال موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ويقدم معلومات هادفة مثل شروق كلنا سوا، التي تجلب الملايين من المشاهدات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7

يعرض مسلسل “الكبير أوي 7” للنجم أحمد مكي، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.