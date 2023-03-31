الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 فى انفجار أسطوانة غاز بمنشأة القناطر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 انفجرت أسطوانة غاز داخل منزل بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، أسفرت عن إصابة 5 مواطنين من أسرة واحدة بحروق وتم نقل المصابين للمستشفى، وتمت عملية الإخماد بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق والذي نتجت عنه إصابة 5 مواطنين من الأسرة جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أسطوانة غاز منزل شرطة منشأة القناطر أسرة واحدة 3 سيارات إطفاء غرفة عمليات النجدة

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بعد الفاصل

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