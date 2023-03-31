الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل «جعفر العمدة» الحلقة التاسعة في رمضان 2023 وقنوات العرض

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة التاسعة في رمضان 2023 من المسلسلات الأكثر نجاحًا منذ بداية رمضان 2023 وحتى الأن، ويستمر في تحقيق أرقام قياسية في المشاهدات وتداول مقاطعه بين الجمهور  عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك لنجومية بطل العمل محمد رمضان، ولقصة العمل التي تحمل أحداث درامية وإجتماعية مشوقة، فضلًا عن طرافة الحوار بين زوجات جعفر العمدة الأربعة، وبالتوازي يتشوق الجمهور لمعرفة متى سيكتشف محمد رمضان ابنه الحقيقي الذي خطف منه ومن زوجته ثريات التي تلعب دورها النجمة مي كساب، خاصة أنه التقى به بالفعل لكن الاثنين لم يتعرفا على بعضهما بعد.

 مسلسل جعفر العمدة الحلقة التاسعة في رمضان 2023 وقنوات العرض

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان اليوم الجمعة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc drama

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فريق عمل مسلسل جعفر العمدة 2023

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

تدور الأحداث فى إطار اجتماعي شعب في منطقة السيدة زينب حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه، وفي الحلقة الثامنة التقى جعفر بابنه في الورشة التي يملكها الثاني وعرض عليه الشراكة لاعجابه به لكن الثاني رفض.

الانتهاء من تصوير مسلسل جعفر العمدة 2023

المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، لاسيما وأن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

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