الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: مرحلة «حياة كريمة» الثانية تستهدف 1600 قرية يقطنها 21 مليون نسمة

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" تستهدف 52 مركزا و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أول أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 شملت 167 محطة معالجة صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزيا، و1102 وحدة صحية، و367 وحدة إسعاف، و332 مجمعا حكوميا، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصلا، وصيانة 1303 مدارس.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي، وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين، لافتة إلى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري. وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية «مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي».

كما أكدت «السعيد» تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية، حيث تقدمت 48 مركزا، وفي مؤشر جودة الطرق تقدمت 94 مركزا، وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية تقدمت 44 مركزا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، كما تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية. 

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حياة كريمه مجلس الوزراء الاصلاحات الهيكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة «الجهود المجتمعية لبناء إنترنت أفضل»

رفع التعديات والإشغالات فى حملات مكبرة بحى غرب المنصورة

8 غيابات عن الأهلى فى مواجهة الهلال السودانى

موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9 بطولة يسرا

«القوى العاملة» فى أسبوع.. فرص عمل وتدريب مهنى وانتقال تدريجى للعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد