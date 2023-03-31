التخطيط: مرحلة «حياة كريمة» الثانية تستهدف 1600 قرية يقطنها 21 مليون نسمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" تستهدف 52 مركزا و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أول أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 شملت 167 محطة معالجة صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزيا، و1102 وحدة صحية، و367 وحدة إسعاف، و332 مجمعا حكوميا، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصلا، وصيانة 1303 مدارس.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي، وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين، لافتة إلى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري. وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية «مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي».

كما أكدت «السعيد» تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية، حيث تقدمت 48 مركزا، وفي مؤشر جودة الطرق تقدمت 94 مركزا، وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية تقدمت 44 مركزا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، كما تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.