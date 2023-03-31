«الرعاية الصحية» تعلن نجاح استئصال ورم بالمخ لمُسِنة تتبع التأمين الصحى الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح عملية استئصال ورم بالمخ، وذلك لأول مرة بمستشفى رأس سدر المركزي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان الهيئة، أن المريضة البالغة من العمر 73 عامًا تعاني من انخفاض بدرجة الوعي مع تاريخ مرضي لمرضي السكري وارتفاع ضغط الدم مع وجود جلطة وريدية حادة بالطرف السُفلي، وهو ما يمثل خطورة عند إجراء الجراحة، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريضة على الفور وتبين وجود ورم بالمخ ضاغط على مراكز المخ الحساسة، وعلى الفور تم استكمال الفحوصات الطبية وإعداد وتجهيز المريضة لإجراء الجراحة.

وأشار البيان إلى نجاح جراحة استئصال الورم للمريضة، وتمت متابعة حالتها حتى خروجها من الرعاية المركزة واستقرار حالتها الصحية وتماثلها للشفاء التام، علمًا بأن المريضة خرجت من المستشفى كاملة الوعي دون أي مضاعفات.

واستكمل: «تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر الأطباء المتميزين في تخصص جراحة المخ والأعصاب، فكان على رأس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، الدكتور محمد سعيد السنافيري، استشاري جراحة المخ والأعصاب، مدرس بكلية طب المنوفية، والمشرف العام على الأقسام الجراحية والعمليات بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور كريم الصاوي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، مدرس مساعد بكلية طب قصر العيني، وبمشاركة الدكتور علاء عياد، استشاري التخدير والرعاية المركزة وأستاذ مساعد بكلية طب المنوفية».

وأوضح بيان الهيئة أن مستشفى رأس سدر المركزي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، يقوم بتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال 15 قسمًا وتشمل أقسام «الاستقبال والطوارئ، رعاية القلب، الرعاية المركزة، الرعاية المتوسطة، الحضانات، الغسيل الكلوي، قسطرة القلب، العمليات، الداخلي، الأشعة، بنك الدم، المعامل، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الصيدلية، إضافة إلى غرف التعقيم المركزي والمطبخ والمغسلة".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزي، في القسم الداخلي 46 سريرًا، قسم الاستقبال والطوارئ 16 سريرًا، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرًا، بإجمالي 73 سريرًا ، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، فضلًا عن 8 حضانات تضم قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، بالإضافة إلى 9 ماكينات غسيل كلوي، لتقديم الخدمة الطبية في كافة التخصصات الطبية وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء.

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