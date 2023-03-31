«الأعلى للثقافة» يفتتح ليالي الطفل «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية

افتتح الأستاذ دكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ليالي "أهلا رمضان" التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بإدارة الباحثة ولاء محمد، مساء أمس الخميس ٨ رمضان - ٣٠ مارس٢٠٢٣.

وبدأ الاستقبال بالتنورة وعرائس الأراجوز، أعقبه افتتاح معرض لوحات الفائزين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الثانية، ومعرض إصدارات المركز، وافتتاح معرض عرائس خيال الظل ومشاهدة عرض "أبو الفصاد" لخيال الظل نتاج ورشة تعليم خيال الظل لصون التراث إشراف وتدريب الفنان أيمن حمدون، ثم تم تفقد معرض تراث وزي شعبي للمراكز الثقافية المشاركة بليالي أهلا رمضان، لدول اليمن والسودان، ومعرض رسومات مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم والتي يقيمها المركز لأكثر من ٣٠ عاما.

تلى ذلك جولة على ورش الفنون التشكيلية المتنوعة لفناني الحديقة منها ورشة "تلوين خزف"، "فوانيس مجسمة"، "هلال رمضان"، "فانوس رمضان" و"قلوب أهلا رمضان"، وورشة "تاج بوجي وطمطم وفانوس المعرفة".

وفي نادي ذوي الهمم تم عمل ورشة إعادة تدوير فانوس بالزجاجة والبالون.

وقدمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الفنون التشكيلية ورشة حكى عن القاهرة الفاطمية وحكاوي رمضانية.

- وتمت مشاهدة عرض لفريق "كذالون" للعرائس والمسرح المضئ للمخرج شعبان أبو الفضل، كما تم تفقد معرض نتاج ورش فريق نادي ذوي الهمم "بنكمل بعض".

وعلى المسرح الصغير أقيم لقاء مع الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الشعر، الطالب ديفيد بارح عطا، بحضور الشاعر أحمد عنتر مصطفى، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال، أعقبه عرض مسرحية "أراجوز وأراجوزتا" تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب.

وعلى المسرح الروماني بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة بعض آيات القرآن الكريم للطفل تيم حسين، ثم كلمة رئيس المركز، وكلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ثم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية منها:

- عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم تدريب الفنانة منال منيب.

- عرض فريق "كروكي" لعرائس الماريونت للفنان خالد الخريبي.

- عرض المهرج لفريق كذالون للعرائس والمسرح المضئ.

- عرض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية بعنوان "أهلا رمضان" بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار وأحمد سعيد.

- أوبريت "الرسول نور عينى" كلمات الشاعر أحمد طلب ألحان وتوزيع وائل عوض غناء فريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل.

ثم استراحة قصيرة وبعدها قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عرض السيرك القومي، وعرض مسرحية "على بابا والأربعين حرامي".

جدير بالذكر أن ليالي أهلا رمضان مستمرة حتى يوم ١٩ رمضان - ١٠ أبريل ٢٠٢٣ بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات منها وزارة الأوقاف، ووزارة البيئة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي، وقطاع الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة للكتاب، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

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