الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الفنجرى»: الخداع والخطة المحكمة حققا لمصر النصر فى العاشر من رمضان

اللواء محمد الفنجري
اللواء محمد الفنجري

قال اللواء محمد الفنجري، أحد المشاركين في حرب أكتوبر، تعليقًا على ذكرى العاشر من رمضان: «اليوم دا ميتنسيش أبدًا لأنه يوم الانتصار وأعاد لمصر الكيان بتاعها وأرضها التي فقدتها وتعتبر الحرب الوحيدة التي خاضتها مصر وحققت من ورائها انتصارًا ساحقًا على إسرائيل رغم التفوق العددي».

ويضيف لـ«الدستور»: «كان فيه تفوق شديد في الجانب الإسرائيلي ليس على مستوى الكفاءة أو العدد ولكن على مستوى التكنولوجيا نتيجة الإمدادات من أمريكا والتي كانت تمد إسرائيل بكل الأسلحة المتطورة».

ويشير إلى أن مصر كان لديها قوات جوية وبرية ودبابات قوية ومع التخطيط السليم لإدارة المعركة استطاعت تحقيق النصر، ومع الإدارة القوية كسرت شوكة العدو والخطة الموضوعة بدقة وإرادة المصريين: «إحنا بنعتبره انتصار لجموع المصريين وبسبب دعمهم».

ويوضح أن سر النصر كان في الخداع: «مصر خدعت العالم كله وليس إسرائيل وحدها لأنهم قالوا إن مصر أصبحت جثة هامدة ولا تستطيع تحريك الأرض، وعنصر المفاجأة ساعدنا لأن الخطة اتقسمت لثلاث مراحل الأولى استراتيجية والثانية تعبوية والثالثة تكتيكية عسكرية».

ويختتم: «الخطة المحكمة والإدارة القوية ساعدتانا على تحقيق عنصر المفاجأة التي كانت عنصرًا مهمًا في أن إسرائيل تتلقى الضربة الأولى بشكل مفاجئ وحققت النصر لمصر».

حرب اكتوبر ذكرى العاشر رمضان الانتصار إسرائيل

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