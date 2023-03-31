الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 3 منشآت وتحرير 48 محضرًا في حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

كثفت أحياء الإسكندرية، الحملات المكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم حملة مكبرة بأماكن متفرقة بنطاق الحي، لمتابعة حالة الشوارع وإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية استهدفت الحملة شارع محمد فريد "ونجت " بدءاً من شارع مصطفى كامل حتى محور المحمودية، مرورا بمنطقة الإسكان الصناعي وسموحة بطريق المحور ومنطقة جرين بلازا وشارع العشرين بسموحة واسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 منشأت وتحرير 5 محاضر تموين والتحفظ على 361 حالة إشغال متنوع وتحصيل 1000جنيه مديونية صرف صحي.

وشن حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإزالة الإشغالات بالمقاهي والمطاعم والمخابز شملت شارع البيطاش الرئيسى ، السماليهى ، شهر العسل وبيانكى ، الحنفية ،طريق إسكندرية مطروح ، مدخل الهانوفيل حتى أبو يوسف وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع وإعدام 25 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي والتحفظ على 189 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 ألف جنيه.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة علي المحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإزالة الاشغالات استهدفت ش وهران منطقة العصافرة،  ملك حفني قبلي و بحري، و45 قبلي، و أطلس، كوبري المندرة الكوبري وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة وضبط عدد 56 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية استهدفت الحملات مقاهي شارع المأذون بمنطقه دار عيسي سيدي بشر بحري وميدان الفسحه بسيدي بشر الترام ، طريق الكورنيش ومحور المحموديه واسفرت الحمله عن ضبط 60 حالة إشغال متنوع و 35 حاجز حديدي.

واستمرارا لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر ومحيطه تابعت عزة سعد رئيس حي وسط التمركز الدائم لوحدة التدخل السريع لعدم عودة الإشغالات مرة اخري لمحيط الميدان وشوارع امام مستشفى احمد ماهر، سوق المبرغنى، الخديوى، سلامه حجازى ،محرم بك ،كنج عثمان ،الخازن ،اسماعيل مهنا، مرسى بدر، ابن الخطاب، الوارق، البرامكة، الدكتور على شوشه ،النبى دانيال ، الشهداء ،الميناء الشرقية، الاسكندر الاكبر، شامبليون، الغرفة التجارية، كليه الطب، السلطان حسبن، صفيه زغلول، سعد زغلول، الشهداء ، المحور، قنال السويس، البطالسة، اسفل كوبرى محرم بك ،وميدان سعد زغلول واسفرت الحملة عن ضبط 125 حالة إشغال متنوع و40 حالة هالك.

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أحياء الإسكندرية الاجراءات الاحترازية تشميع 3منشآت المحال التجارية والمقاهي متابعة التمركزات ميدان محطة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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