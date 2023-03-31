الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق بقصد سرقته فى مركز فايد

المتهمين
المتهمين

تبلغ لمركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"– مقيم بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية "- مقيمين بدائرة المركز). 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه بزعم شراء خردة وتوجها به إلى أرض زراعية بدائرة المركز، ولدى وصولهما قام أحدهما بلف حبل حول رقبته وخنقه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" وقام الآخر بشل حركته حتى فارق الحياة وتخلصا من الجثة بإلقائها بمكان العثور وإستوليا على (مركبة "التوك التوك"- هاتف محمول- مبلغ مالى) الخاصة بالمجنى عليه وقاما بالتصرف فـى مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول بالبيع لعميليهما (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز"سيئ النية") أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات وعن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الهاتف المحمول الامن العام الإسماعيلية ارتكاب الواقعة المتهمين بقتل المبلغ المالى العثور على جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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