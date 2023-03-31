الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نسى سيارته مفتوحة فى مدينة نصر فاختفت الـ650 ألف جنيه

المتهمة
المتهمة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بمدينة نصر ثالث.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهواً"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ المشار إليه وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنها قامت بالاستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى السيدات أحد الأشخاص ارتكاب الواقعة بإجراء التحريات جمع المعلومات داخل السيارة سرقة 650 الف جنية سرقة المبلغ المالى ضبط إحدى السيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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