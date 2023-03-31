نسى سيارته مفتوحة فى مدينة نصر فاختفت الـ650 ألف جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بمدينة نصر ثالث.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهواً"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ المشار إليه وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنها قامت بالاستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.