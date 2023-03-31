الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كاميرا مراقبة ترصد لص الهواتف في حي العامرية بالإسكندرية

كاميرا مراقبة
كاميرا مراقبة

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على لص تخصص في سرقة الموبايلات بالإسكندرية بعد أن رصدته كاميرا مراقبة في حي العامرية.

على خلفية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المُراقبة تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة هواتف محمولة من (محل خاص بالشاكي - كائن بحي العامرية بالإسكندرية).

وبالفحص تبين أن الشاكي (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بالعامرية بالإسكندرية) وأبلغ الأجهزة الأمنية بالإسكندرية باكتشافه كسر أقفال باب المحل ملكه الكائن بحي العامرية وسرقة بعض الهواتف المحمولة من داخله وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 17/3/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة (5) أشخاص وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ونقل المسروقات باستخدام سيارة ملاكي (مستأجرة) وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا.

أحد الحسابات الشخصية أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك الهواتف المحمول العامرية بالإسكندرية بموقع التواصل الاجتماعى

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وائل لطفي

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