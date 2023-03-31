ضبط سائق حافلة وقف يسار الطريق الدائري لإنزال الركاب

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قائد سيارة ظهر في فيديو وعرّض حياة المواطنين للخطر على الدائري.

وتم تداول الفيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد حافلة رحلات بدعوى توقفه بالحارة اليسار السريعة أعلى الطريق الدائري والسماح للركاب بالنزول دون اتخاذ تدابير أمن وسلامة الركاب وتسببه فى حادث مرورى والإضرار بسيارة الشاكى.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها سارية التراخيص ومقيدة بإسم إحدى الشركات قيادة (سائق - مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية).

وتم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة المختصة قررت بتغريم المتهم مبلغ مالى والمصاريف.