خبراء: قرار المركزي رفع الفائدة سليم وجاء في التوقيت المناسب لكبح التضخم

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن قرار البنك المركزي رفع الفائدة بقيمة 2% جاء في التوقيت المناسب وقرار سليم ويصب في مصلحة الحد الموجة التضخمية العالمية علي الأسواق ، مشيرة إلى أن هذا القرار مرتبط بالموقف العالمي المالي والبنكي علي مستوي دول العالم.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هذه الإجراءات لمواجهه كبح التضخم، مشيرة إلى أن لجنة السياسات النقدية تقوم بالمراجعة الدورية بشكل كبير حتي يتم فهم كل التطورات باستمرار، مشيرة إلى أن البنك الأهلي رفع قيمة الفائدة بنسبة 2% ووصلت إلى 18% علي الشهادات، متوقعة أنه لن يتم طرح شهادات بنسبة أكبر من ذلك .

واقترحت أن يتم توجيه الاستهلاك عن طريق زيادة الحد الائتماني بالنسبة لقروض الأشخاص، بمعني أن تكون بنسبة 35% من الدخل الصافي للمواطن مما يقلل من حجم الاستهلاك وسيوثر إيجابيا علي التضخم .

فيما قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الفائدة من البنك المركزي كان متوقع رفعه بين 2و 3% ولكن أعلن البنك المركزي رفع الفائدة 2% فقط.

وأضاف الإدريسي، أن هناك أسباب خاصة تتطلب رفع الفائدة واهمها معدلات التضخم التي وصلت إلي 40.3 % الشهر الماضي وهو معدلات التضخم الأساسي وهو الاعلي في تاريخ الاقتصاد المصري.