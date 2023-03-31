الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

أُصيب اليوم الجمعة، 15 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم: حسن محمود محمد -21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد عمرو عبد الناصر - 26 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علي محمد سعيد - 35 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،  حسن  حامد يونس - 33 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سعدي بغدادي سيد - 26 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أُصيب أيضًا في الحادث: يوسف محمود أحمد - 26 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد عاشور خاطر 25 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أسعد أمين أحمد - 43 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود نبوي احمد 32 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد  ناجح عبد الهادي 35 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هاني ربيع قرني 40 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عرفات صابر علي 35 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حجاج سيف مصلحي 35 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صالح سيد محمد  35 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد صلاح محمد 25 ستة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

إصابة 15 شخص اسماء المصابين طريق الإسكندرية مطروح مستشفى مطروح العام تصادم سيارتين

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وائل لطفي

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