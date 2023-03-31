الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكفوفو بصيرة» يشاركون «مصر الخير» تعبئة كراتين رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية وللعام الخامس على التوالي نشاطا تفاعليا إنسانيا دامجا لابناءها من فاقدي وضعاف البصر وأسرهم يواكب شهر رمضان المعظم، حيث قام أبناء بصيرة وأسرهم بالمشاركة في تعبئة كراتين رمضان بالمواد الغذائية المختلفة تمهيدا لتوزيعها على الأسر المستحقة بالمجان تماما بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأكدت دعاء مبارك، المدير التنفيذي لبصيرة، أن تنظيم المؤسسة للفعالية يأتي ضمن أنشطة بصيرة المتنوعة لدمج أبنائها في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الإنسانية الخيرية.

 وأوضحت مبارك أن الهدف من مشاركة أبناء بصيرة في الأنشطة المجتمعية العامة ومنها تعبئة كراتين رمضان بالتعاون مع المؤسسات الأهلية الكبرى هو التأكيد على أن هؤلاء الأبناء يمتلكون مهارات وقدرات تمكنهم من أداء العديد من الأدوار في المجتمع إذا ما أتيحت لهم الفرصة وأنهم قادرون على العطاء في العمل الإنسانى وأن دمجهم فى المجتمع أحد أهم اليات الاستفادة من هذه القدرات، فضلا عن أهمية الدمج فى تجاوزهم لمصاعب إعاقتهم وتقبل المجتمع لاختلافهم.

من جهتها، أكدت الدكتورة سامية سري، مدير مركز التأهيل والتعليم ببصيرة، أن أبناء بصيرة من المكفوفين وضعاف البصر المشاركين في التعبئة نجحوا في إثبات كفاءة عالية في عملية التعبئة بشهادة قيادات مؤسسة مصر الخير، حيث بدأ نشاطاتهم بتعريفهم على مكونات الكرتونة عن طريق اللمس ثم اتخذ كل واحد منهم موضعه وقاموا بالتعبئة في تناغم كبير، وأن عدد من أفراد أسرهم شارك معهم في التعبئة، فضلا عن مشاركة المتطوعين في مصر الخير ليتم التنافس بين الجميع في أجواء رمضانية رائعة، وليحققوا معدلا جيدا جدا في التعبئة، حيث قاموا بتعبئة 550 كرتونة في ساعتين.

يذكر أن بصيرة سبق لها ونفذت أنشطة مشاركة أبناءها من المكفوفين وضعاف البصر في تعبئة كراتين رمضان قبل أربعة أعوام من الآن، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى زيادة دمجهم في المجتمع والتعرف على العالم من حولهم.

اجواء رمضان الإعاقات البصرية الأنشطة الإنسانية العمل الإنساني المؤسسات الأهلية المكفوفين وضعاف البصر المواد الغذائية المختلفة مؤسسة مصر الخير مؤسسة بصيرة

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وائل لطفي

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