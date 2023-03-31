قبل «ضرب نار».. 4 أدوار أبدعت فيها سهير المرشدي بتجسيد المرأة الصعيدية

تعود الفنانة سهير المرشدي، للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2023، من خلال مسلسل "ضرب نار" من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، عقب آخر ظهور لها في مسلسل "طايع" لعمرو يوسف والذي عرض في رمضان 2018.

وخلال أحداث المسلسل تعود الفنانة الكبيرة لتقديم دور المرأة الصعيدية، من خلال تجسيدها لشخصية أم جابر الكوماندا أحمد العوضي والذي يعاني من قضية ثأر بعدما تورط فيها بسبب ابن عمه.

- حمدية في موعد مع الوحوش

وقدمت سهير المرشدي دور المرأة الصعيدية، من خلال 4 مسلسلات وكان أولهم مسلسل "موعد مع الوحوش" في دور "حمدية"، وتدور أحداثه حول شاب صعيدي نزح للإسكندرية ليعمل بالتجارة، ولكنه يصطدم بإمبراطورية الفساد المتحالفة مع أكبر تجار السلاح والمخدرات في الصعيد، وعلاقاتهم المتشابكة مع رجال الأعمال.



- "روح" وجبروت أمراة

وفي عام 2012، قدمت دور المرأة الصعيدية، من خلال مسلسل "النار والطين"، من خلال تجسيدها شخصية "روح"، وتدور أحداثه من خلال عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي حيث شخصية " روح"، والتي تتميز بالقوة والجبروت، وتقرر أن تدوس كل من يقترب منها بالإقدام على محاولة التصدي لكل من يحاول هضم حقها هي وابنتها.

- أريد رجلا و"قوة الأم"

وفي عام 2015، قدمت دور “أم سليم” إياد نصار، ضمن أحداث مسلسل أريد رجلاً، والتي كانت والتي كانت ترفض زواج أبنها من فتاة في القاهرة، وتريد تزويجه من فتاة من الصعيد لتنجب لها حفيدها الولد الذي تتمناه.

- عواطف والثأر في "طايع"

كما شاركت في سباق رمضان 2018، في دور “عواطف” "أم طايع" التي عانت طوال الحلقات من آفة فكرة الأخذ بالثأر المتأصلة في عقلها حتى فقدت بسببها كل شيء.

وخلال أحداث المسلسل تطالب والدة طايع أبنها بأخذ بثأر أبيه، فيضطر للهرب رافضاً سفك الدماء، مدخلاً نفسه السجن حمايةً له ولأسرته من دائرة الأخذ بالثأر.

