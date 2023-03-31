الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رادار المرور يرصد 12912 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الرادار
الرادار

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وخاصة متجاوزي السرعات المقررة.

وأسفرت جهود حملات رجال الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، عن ضبط 12912 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

استراتيجية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة إجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الحملات المرورية الحوادث على الطرق الانضباط المروري

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بعد الفاصل

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