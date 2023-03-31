الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور يصل الزمالك وسط حشود غفيرة من أعضاء النادى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء الخميس، إلى مقر النادي بميت عقبة وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية والعمال والموظفين.

كما تواجد أعداد غفيرة من لاعبي الفرق الرياضية المختلفة والأجهزة الفنية بالنادي ونجوم الزمالك السابقين في جميع الألعاب لاستقبال رئيس النادي.

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وحرص صحفيون وقنوات فضائية ووسائل إعلام مختلفة على التواجد بمقر النادي لتغطية وصول مرتضى منصور والاستفسار منه عن جميع الأمور المتعلقة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيا في العاشرة من مساء اليوم بمقر النادي، للحديث عن العديد من الأمور المهمة وملف المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

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وقال نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم:"وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى المقر وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية والعمال والموظفين".

وواصل: "كما يتواجد أعداد كبيرة من لاعبي الفرق الرياضية المختلفة والأجهزة الفنية بالنادي ونجوم الزمالك السابقين في كافة الألعاب لاستقبال رئيس النادي".

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واختتم: "تتواجد العديد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة والصحفيين في مقر النادي لتغطية وصول رئيس النادي إلى الزمالك والاستفسار منه عن كافة الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء".

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مترضي منصور نادي الزمالك احتفالات مرتضى الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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