حبس متهمين 3 سنوات لشروعهم في قتل عامل بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبس متهمين ٣ سنوات لحيازتهم سلاح بدون ترخيص وشروعهم في قتل عامل.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وبعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

وذكرت تحريات النيابة أن المتهمين ح.م وا.م في يوم ٢٠٢٢/١/١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا تاريًا غير مششكن خرطوش على النحو المبين بالأوراق.

كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه على أحدثا عمدًا إصابة المجني عليه ع.ن حال محاولته فض شجار بينهما وآخر بأن اطلق الأول صوبه أعيرة نارية مستخدمًا سلاح ناري خرطوش محل الإتهام الأول ماحدث إصابته بجروح متعددة بالذراع والجانب الأيمن وأعلى الفخذ الأيمن والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا حال تواجد الثاني رفقته على مسرح الجريمة لمعاونته والشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

بناءًا عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٢٤٢ / ٢٠١ من قانون العقوبات، والمواد ١ / ٤٠١/٢٠٦٠ القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨٤ ٦٠ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الاولى.

لذلك أمر النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الوارد بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع ضبط واحضار المتهمين وحبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية.