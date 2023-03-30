الاتحاد الأوروبي يدين اعتقال مراسل وول ستريت جورنال في روسيا

أدان الاتحاد الأوروبي اعتقال مراسل وول ستريت جورنال "إيفان غيرشكوفيتش” في روسيا بتهمة التجسس.

وقال الاتحاد الأوروبي أن السلطات الروسية تكشف مجددا عن ازدراء حرية الإعلام.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه بشأن اعتقال مراسل وول ستريت جورنال .

وقال بلينكن فى تصريحات صحفية: نحن على اتصال مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن هذا الوضع، عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، فإننا نسعى على الفور للوصول إلى القنصلية، ونسعى لتقديم كل الدعم المناسب.

أضاف بلينكن قائلاً: بأقوى العبارات الممكنة، ندين محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني، الأولوية القصوى لوزارة الخارجية هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج".

أضاف:"نكرر تحذيراتنا القوية بشأن الخطر الذي يتعرض له المواطنون الأمريكيون داخل روسيا الاتحادية. يجب على مواطني الولايات المتحدة المقيمين في روسيا أو المسافرين المغادرة على الفور، كما هو مذكور في إرشادات السفر الخاصة بالنسبة لروسيا".

وأصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس.