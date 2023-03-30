الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مصطفي الكيلاني: القوي الناعمة قادرة على تحقيق النقلة النوعية نحو الجمهورية الجديدة

مصطفي الكيلاني
مصطفي الكيلاني

أعرب الكاتب الصحفي مصطفي الكيلاني، عن سعادته بالانضمام للرموز الثقافية والفنية المشاركة في الحوار الوطني.

مرحلة حرجة

وأضاف "الكيلاني" في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن العالم  يمر بمرحلة بالغة الدقة خلال السنوات الأخيرة، والدولة المصرية لديها توجه استرتيجي للانتقال نحو الجمهورية الجديدة حتي تعود مصر بقوة إلي دورها الإقليمي والدولي، وذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود الجميع.

وتابع:" الجمهورية الجديدة تقدم نفسها للمواطنين من خلال حوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع  سيحدث نقلة نوعية كبيرة  خلال الفترة القليلة المقبلة ولدي تفائل كبير بسبب التطور الكبير  في الدولة المصرية علي  كافة الأصعدة".

منظومة الشركة المتحدة

وأوضح أنه سيعمل علي عرض الملفات المرتبطة بعمله كصحفي مهتم بالثقافة والفنون، لافتًا إلي أن الصحافة المصرية تدهورت بشكل كبير قبل عام 2011.

وتابع مُشيدًا بالدور المجتمعي لمنظومة «الشركة المتحدة » سواء علي مستوي الصحافة المقروءة أو المرئية أو على مستوى الإنتاج الفني، والتي تؤكد اهتمام الدولة بالتوجه نحو «الجمهورية الجديدة».

دور القوي الناعمة

وأعرب “الكيلاني” عن سعادته بوجود أسماء فاعلة داخل منظومة الحوار الوطني فيما يخص صناعة القوى الناعمة، موضحًا أن مصر ليست من الدول التي تمتلك ثروات طبيعية كبيرة ولكنها تمتلك قوي ناعمة عظمي قادرة علي إعادة البلاد مرة أخري إلي مكانتها وإحداث  نقلة كبيرة في دور الثقافة والفن من خلال توعية المواطنين وتحديد ملامح السنوات المقبلة والجمهورية الجديدة فنيًا وثقافيًا، مؤكدًا أن الفن والإعلام لديه دور كبير و  مسؤولية خاصة في وجود إمكانية لحل أزمة مصرالاقتصادية من خلال استغلال القوى الناعمة.

الكاتب الصحفى مصطفى الكيلاني الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة المجتمع الشركة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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