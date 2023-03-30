المشدد 15 سنة لعاطل تعدى على سائق لسرقته بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلا بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة بالإكراه في القضية المقيدة، برقم 7402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

وتعود أحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهم بسرقته بعد التعدي عليه وسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه أثناء سير المجني عليه، سائق، مستقلًا الدراجة البخارية خاصته لكسب قوت يومه فوجئ بالمتهم، عاطل، والمعلوم لديه لوجود خلافات سابقة فيما بينهما، وقد تحرر عنها المحضر رقم 1982 لسنة 2020 جنح قسم مينا البصل، ومعه آخرين مجهولين مستقلين تروسيكل واصطدموا به من الخلف وترجلوا منه، وقاموا ومعهم المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، كانت بحوزتهما، وسرقة الدراجة البخارية خاصته وما بها من منقولات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.