الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو.. راوية تطلب مقابلة يوسف بعد اختفاء طه القماش

حققت حلقة أمس من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن، نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض العمل على قنا dmc.

الحلقة الثامنة من مسلسل سوق الكانتو

شعرت “راوية” مي عز الدين، بالخذلان تجاه “طه القماش” أمير كرارة، بعدما اختفى الأخير ولم يأتي لمقابلتها كما وعدها، ولم تعلم السبب، لتظهر برفقة والدتها داخل المطبخ وتتحدثان معًا، وتحذرها والدتها من مقابلة “طه” مرة أخرى وأن لا تحاول التقرب منه دون السؤال عن السبب.

وبعد تفكير عميق ومحاولات والدتها بإقناعها، قررت “راوية” مي عز الدين، أن تقابل “يوسف” ابن مدام ماري، الذي طلب منها الزواج ويلاحقها في كل مكان بسبب إصراره على موافقتها بالزواج منه، وتكشف الحلقة 8 التي تعرض اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، سبب مطالبة “راوية” لمقابلة “يوسف”.

قصة مسلسل سوق الكانتو

وتحكي قصة سوق الكانتو في حقبة زمنية قديمة، حيث تدور الأحداث عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

ويعد سوق الكانتو التعاون الأول لأمير كرارة والمخرج حسين المنباوي في الدراما، وذلك بعدما اجتمعا في فيلم “البعبع” الذى تم تصوير عدد من مشاهده قبل رمضان ومقرر استئناف تصويره بعد العيد ليتعاون كرارة مع المنباوى في الدراما والسينما خلال هذا العام.



آخر أعمال النجم أمير كرارة

من جهة أخرى، يعود أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية “ميمى الرايق” وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" “تحت الأرض”، “حوارى بوخاريست والطبال”.