الحلقة الـ8 من مسلسل الكبير أوي 7.. الكبير يحزن على فراق مربوحة

ظهر الحزن الشديد على الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، أثناء تواجده داخل التاكسي أثناء البحث عن مربوحة زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي ج7

وحاوّل نفادي صديق الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح تخفيف الحزن عن صديقه، قائلًا: "ما بزيداك حزن عاد يا كبير هو الحزن هيرجع اللي راح"، ليرد الكبير: "مش بيدي والله يا نفادي، انا محروق على البت قوي، يا تري انتي فين يا مربوحة".

ويقول نفادي صديق الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح: "مش دي اللي انت مكنتش طايقها وعايز تندلى مصر عشان تسربها، خلاص متقلقش، مربوحة دلوقتي في مكان أفضل"، لينفعل الكبير: "وه، فال الله ولا فالك بعد الشر عنها"، ليوضح نفادي مقصده قائلًا: "مقصدش انها ماتت، أنا قصدي المكان اللي فاضل نروحه في الزمالك، ودا مكان أفضل".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

تعرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 7 للنجم أحمد مكي، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.

أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي 7

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.