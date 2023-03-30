المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان: توقيع الاتفاق النهائي في موعده يوم السبت

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن نقاش بين المدنيين والعسكريين سيتم اليوم الخميس وغدًا الجمعة قبل الاتفاق.

وأضاف المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، أن توقيع الاتفاق النهائي في موعده يوم السبت القادم.

وكشفت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، أن الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان قائمة بغياب الجيش.

وأضافت مصادر، أن خلافات بين الجيش السوداني والدعم السريع بشأن الإصلاح وكيفية الدمج ووقتها.

وتابعت المصادر، وجود غياب ممثلي الجيش السوداني والشرطة عن ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان.

وقال بيان ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، عن تقديم 5 أوراق عمل لإعادة بناء الجيش، أن الآلية الثلاثية في السودان أن توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري جزء من الاتفاق السياسي.

وأعلنت الآلية الثلاثية في السودان، أن الاندماج بين الأجهزة الأمنية أمر شائك لكنه ضروري.

وخلال الفترة الماضية، كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائي بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وفي بيان رسمي، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة السودانية بالمضي قدما في الاتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي.

وقال البرهان لدى افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة إن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة خلال تاريخها الذى استشرف مائة عام، مشددا على بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية وأنه من الضرورة الاستفادة من التجارب.

وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أول أمس، الانتهاء من صياغة الاتفاق السياسي النهائي لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية، وكان من المقرر الإعلان عنها أمس وتسليمها للأطراف المشاركة في العملية السياسية.