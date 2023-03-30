الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان: توقيع الاتفاق النهائي في موعده يوم السبت

متحدث باسم العملية
متحدث باسم العملية السياسية بالسودان

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن نقاش بين المدنيين والعسكريين سيتم اليوم الخميس وغدًا الجمعة قبل الاتفاق. 

وأضاف المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، أن توقيع الاتفاق النهائي في موعده يوم السبت القادم. 

وكشفت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، أن الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان قائمة بغياب الجيش.

وأضافت مصادر، أن خلافات بين الجيش السوداني والدعم السريع بشأن الإصلاح وكيفية الدمج ووقتها.

وتابعت المصادر، وجود غياب ممثلي الجيش السوداني والشرطة عن ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان.

وقال بيان ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، عن تقديم 5 أوراق عمل لإعادة بناء الجيش، أن الآلية الثلاثية في السودان أن توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري جزء من الاتفاق السياسي.

وأعلنت الآلية الثلاثية في السودان، أن الاندماج بين الأجهزة الأمنية أمر شائك لكنه ضروري.  

وخلال الفترة الماضية، كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائي بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وفي بيان رسمي، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة السودانية بالمضي قدما في الاتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي.

وقال البرهان لدى افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة إن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة خلال تاريخها الذى استشرف مائة عام، مشددا على بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية وأنه من الضرورة  الاستفادة من  التجارب.

وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أول أمس، الانتهاء من صياغة الاتفاق السياسي النهائي لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية، وكان من المقرر الإعلان عنها أمس وتسليمها للأطراف المشاركة في العملية السياسية.

السودان الاتفاق السوداني البرهان العملية السياسية اجتماع الخرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

السيسى يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم من مالطا لمصر بعد تعرضه لوعكة صحية

الحلقة 8 «جعفر العمدة».. إسماعيل ينوي تسليم بلال شامة لـ«محمد رمضان»

تشارلز خارج بريطانيا!

«كيم كربشين السيدة».. مشاجرة جديدة بين ثريا ودلال في الحلقة 8 من «جعفر العمدة»

الحلقة 8 «جعفر العمدة».. عايدة تفتح قلبها لـ«صفصف» وتحكي سبب حبس والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق