الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة

هنَّأ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجالَ القوات المسلحة البواسل، والشعبَ المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

 

رئيس قضايا الدولة يهن ئ الرئيس السيسي وزير وزير الدفاع الشعب المصري ذكرى العاشر من رمضان

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بعد الفاصل

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