الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإعلان عن انطلاق تدريبات وورش لتعليم الفنون التشكيلية بمكتبة مصر الجديدة العامة

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة

أعلنت مكتبة مصر الجديدة العامة، عن انطلاق تدريبات وورش لتعليم الفنون التشكيلية بداية من يوم الأحد القادم.

وذكرت المكتبة اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن بداية جديدة لورشة "البورترية زيت" بمكتبة مصر الجديدة كورس تعليم البورترية في خمس مستويات، وكل مستوى 4 محاضرات لتعليم رسم البورترية الاحترافي، وأن تلك الورش للتعرف على الخامات والأدوات وقواعد الظل والنور والنسب والإبعاد تعليم التظليل بشكل احترافي، وطرق التلوين بالألوان المختلفة من فحم ألوان مائية وزيت.

وتقدم الورشة التدريب على استعمال الأدوات بطريقه احترافيه وطرق التظليل، وأساسيات الظل والنور، والنسب، ورسم الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية، الرسم الحي الرسم من الطبيعة وأساسيات رسم البورتريه ومنها عناصر الوجه، تظليل البشرة ورسم جميع أنواع الشعر بطريقة احترافية مع الفنانة التشكيلية الدكتورة منال سرحان.

البورتريه يحتوى على وجه الإنسان بشكل رئيسي الرأس والكتف

يذكر أن رسم البورتريه هو نوع من الرسم يكون القصد منه تمثيل موضوع بشري معين، حيث أن فن البورتريه هو تمثيل لشخص معين بطريقة فنية وفق وجهة نظر الفنان القائم بعملية التصوير الفني، والبورتريه يحتوى على وجه الإنسان بشكل رئيسي الرأس والكتف، نصف أو كامل الجسم من البداية إلى الاحتراف فنون البورترية الزيتى والأبعاد الفنية التلوين بألوان الزيت، وعقب الورشة ستكون هناك مشاركة بالمعارض الفنية للبورتريهات.

كما تقدم مكتبة مصر الجديدة العديد من الندوات الهامة والفعاليات الثقافية من المسرح والسينما والعروض الفنية وتقديم المواهب في الشعر والمسرح والغناء، ذلك كونها أحد الصروح والمنارات الثقافية، المهمة بندواتها الثقافية وأنشطتها المختلفة، وتروي الأقسام المختلفة مسيرتها، التي بدأت في 20 نوفمبر من العام 1946، بعد أن وضع حجر أساسها في عام 1945 لتكون أحد المنابر الثقافية المصرية المهمة.

الألوان المختلفة العروض الفنية الشعر والمسرح الفنانة التشكيلية المسرح والسينما المناظر الطبيعية بمكتبة مصر الجديدة فنون التشكيل فن البورتريه

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