الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

علي الحجار: تربيت على تحمل مسئولية الفن وبسمع الراب من أحمد مكي

الحجار
الحجار

قال الفنان علي الحجار، إنه تربى على تحمل مسئولية الفن منذ الصغر، وذلك في تصريحات لبرنامج "اللعب مع الكبار"، على راديو إنرجي 92.1، مع هبة حسب موضحًا: "من  واحنا أطفال كنا مقدرين الفن وإن فيه مسئولية، فالعود في البيت كان بمثابة رمز كبير للمسئولية".

وعن ذكريات الطفولة الخاصة به وعن الألعاب الشعبية التي يتذكرها، قال علي الحجار: "كنت طفل شقي ولكن شقيقي أحمد كان طفل هادي، كنت أحب اللعب لإسقاط التوت من على الشجر ولكن هذه العادة تسببت في كسر أحد الفوانيس الكبيرة ".

وأكمل الفنان علي الحجار: "هوايتي الأساسية كانت الرسم و نحت التماثيل".

وعن دراسته، أوضح علي الحجار: "والدي كان سبب في تعليمي فنون الموسيقى والغناء لذلك أقول دائماً أنا فخور أن إبراهيم الحجار والدي، فمن تلاميذه من نجوم الفن أنغام، مدحت صالح، عمرو دياب وغيرهم الكثير، ولكن بسبب تواجدي المستمر معه تعلمت الكثير في الموسيقى".

وعن أغاني الراب وأنواع الموسيقى المختلفة، قال الحجار: "لا أحكم على لون معين من الموسيقي، أنا شخص أسمع الراب من زمان، وأجد أن من اخترع الراب في الستينيات ثلاثي أضواء المسرح"، وتابع: "أنا بسمع الراب الأجنبي، وبسمع من الراب المصري أحمد مكي  لأنه أكثر فنان عنده محتوى وهو شخص متعلم بشكل جيد لموسيقي الراب، ولديه قدرة على التشخيص الجيد للموضوع".

الراب المصري الموسيقى والغناء الفنان على الحجار اللعب مع الكبار مدحت صالح موسيقي الراب

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