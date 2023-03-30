الخميس 30 مارس 2023
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سياسي

مايا مرسى تشيد بمسلسل «عملة نادرة» للشركة المتحدة: جسّد شخصية المرأة الصعيدية تحافظ على ميراثها

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ، بمسلسل عملة نادرة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يعرض في دراما رمضان 2023.

ونشرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، جزءا من نص حوار بالمسلسل: "كتب الزمان اسمه.. على درفتين الباب، هيجينا وفي يده، في يده كشف حساب".

مايا مرسي تشيد بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة وتؤكد: جسد شخصية المرأة الصعيدية تحافظ على ميراثها وميراث ابنها

وتابعت: “مسلسل عملة نادرة شخصية المرأة الصعيدية القوية تحاول تحافظ على ميراثها وميراث ابنها، وتخوض صراعًا شرسًا وترفض الاستسلام لحرمانها توريث الأرض، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته.. ممكن قوي تحصل بدلًا منها على أموال ولكن الأرض أبدًا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد”.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي التحية لطاقم العمل قائلة: "يا نيللي انتي نادرة حقيقي بنصدقك في كل الأدوار لأنك صادقة في دفاعك عن القضية، كل الطاقم الفني رائع سيمفونية فن وأداء عالي، تحية للكاتب مدحت العدل، تحية للمخرج ماندو العدل، شكرًا العدل جروب، وشكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وتابعت: "شكرًا للفنان العظيم محمد منير يارب يفتخر الناس كشف حسابهم أمام الخالق العظيم، القانون في مصر يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".

الدكتورة مايا مرسي خدمات الإعلامية دراما رمضان التواصل الاجتماعي شخصية المرأة الصعيدية المرأة الصعيدية

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