ملخص الأحداث السابقة قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، المذاع على قناتي الحياة وDMCومنصة Watch it، مقابلة أحد أقارب زوجة ياسر جلال أثناء جلوسه مع حبيبته مي عمر، ويظهر علامات الارتباك على ياسر جلال.

مخلص أحداث مسلسل علاقة مشورعة قبل عرض الحلقة 8

ورصدت الحلقة السابعة اتصال «عمرو» (ياسر جلال) «عاليا» (داليا مصطفى)، عقب وصوله إلى أسوان ليطمئنها بوصوله.

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة، ورطة ياسر جلال (عمرو) بعدما رآه «زياد» أحد أقارب زوجته داليا مصطفى (عاليا)، وهو جالس مع زوجته الثانية مي عمر (بثينة) على أحد المقاهي بأسوان.

وظهر ارتباك «عمرو» بعدما اكتشف «زياد» خيانته مع «بثينة»، أثناء جلوسهما وبينهما حديثًا رومانسيًا، لتنتهي الحلقة عند ردّ فعل ياسر جلال: «يا نهار أسود» في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة اليوم.

وكانت مي عمر (بثينة) قد سافرت مع ياسر جلال (عمرو) إلى أسوان لحضور المؤتمر معه، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، لحضور المؤتمر معه، وقضى الثنائي وقتًا جميلاً في عدة مناطق بمدينة أسوان.

وستحمل حلقة اليوم مفاجآت جمّة حول اكتشاف أحد أقارب «عاليا» خيانة زوجها ياسر جلال مع مي عمر في أسوان.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.