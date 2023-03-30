رئيس «مياه سوهاج» يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب في جولة مسائية محطة مياه الحواويش (١) و(٢) المطورة ومحطة مياه الحواويش 3 و4 المطورة ومحطة مياه الحواويش الارتوازى ومحطة رفع صرف صحى الخلوة ومحطة رفع صرف صحى الرى واعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب باخميم.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتأكد من تطبيق جميع أنواع الصيانات بالمحطات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام أنه شارك رئيس مياه سوهاج العاملين بالمحطات الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه جارى تنفيذ اعمال إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحى بمراكز جهينة والبلينا وطهطا وسوهاج بتكلفة ٤٧.٢ مليون جنيه والمدرجة بخطة الاحلال والتجديد للعام المالى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ والتى تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحى المقدمه للمواطنين.

وأشار المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحي أن أعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمركز سوهاج تتمثل فى محطة رفع صرف صحى رقم ١ وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٥ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٦٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة صرف صحى الكاشف والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٤٠٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رى المزرعة وتبلغ طاقتها التصميمية ٥٠٠٠٠ متر مكعب لكل يوم.

كما أنه جاري أعمال الإحلال والتجديد بمركز جهينة وتشمل محطة رفع صرف صحي قرية الطليحات والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٣٨٢٤ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى نجع ادريس والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٥١٨٤ متر مكعب لكل يوم هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى البلينا 1 و 2 والتى تخدم مدينة البلينا ومنطقة غرب ترعة الفؤادية.

وبمركز طهطا جارى اعمال الإحلال والتجديد بمحطة رقم ١ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٧٢٨٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم ٤ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٩٥٠٤ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٥ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٦٠٤٨٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٦ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٦٩١٢٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٣٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطه رفع المزرعة والتى تبلغ طاقتها التصميمية متر مكعب لكل يوم.

واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد حتى يمكن الاستفاده منها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.