الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية جافة مقدمة من بنك الطعام المصري بالتعاون مع جمعية الخير الخيرية بفاقوس المشهرة برقم 2426 لسنة 2011 لتوزيعها علي الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

 من جهته، أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، قامت جمعية الخير الخيرية بفاقوس بالتعاون مع المديرية وبنك الطعام المصري بتوفير 14 ألف كرتونة مواد غذائية جافة لتوزيعها على 154 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديمها للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

فى سياق متصل، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالشرقية بميدان عرابي بمدينة الزقازيق، في حضور فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين وعبدالحميد عطا لله، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووائل عنان، أمين عام الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من المواطنين ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول.

أسر الأولى بالرعاية الاجتماعي التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الخدمات الخدمات للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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وائل لطفي

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