محافظ الدقهلية: إحالة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بميت غمر للتحقيق

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال لجنة التفتيش والمتابعة التي تم تنفيذها بالمرور على الإدارات التنفيذية والخدمية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ علي تقرير نتائج اعمال اللجنة الذي عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والذي أعده وشارك فيه الحسين البغدادي، مدير إدارة المتابعة، وأعضاء اللجنة السيد المحمدي، ومحمد الطنطاوي، وسعد عبدالله، وأيمن محمد، وعضو من إدارة المركبات بالمحافظة.

وقرر مختار، إحالة عدد من مديري الإدرات ورؤساء الأقسام برئاسة المركز للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم المنوطين بها، حيث شملت الإحالة للتحقيق كلا من مدير الادارة الهندسية لوجود طلبات للمواطنين متأخرة بالمركز التكنولوجي تخطت المدة القانونية لها، ومسئول رخص الهدم لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا خطابات تفيد توريد مخلفات الهدم الي أماكنها المخصصه، ومسئول الإشغالات لعدم تقديمه ما يفيد تحصيل رسوم إزالة الإشغالات التي تم إزالتها أو تقديم محاضر انضمامية لتنفيذ عمليات الإزالة.

ومسئول الاعلانات لوجود طلبات الحصول علي ترخيص وتجديد ترخيص بالمركز التكنولوجي متأخرة وتخطت المدة القانونية لها وكذا عدم تقديمه ما يفيد بحصر الاعلانات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها ، ومسئول المخالفات لعدم تقديمه ما يفيد تحصيل رسوم الإزالة لمن تمت له الإزالة، ومسئول الحجز الإداري لعدم اتخاذه كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ، ومدير إدارة المواقف لوجود متأخرات للكارته المجمعه ولم يقدم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ومدير إدارة الإيرادات لوجود متأخرات مستحقات الدولة بنسبة كبيرة وعدم عمل حصر جديد للوحدات السكنيه والمحلات ، ومدير إدارة الأملاك لعدم تقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن الدخول في منظومة تقنين أملاك الدولة ، ومدير إدارة الحملة الميكانيكية لتأخير غيار الزيت للمعدات ووجود معدات بنسبة كبيرة معطلة وعدم اخطاره رئيس المدينة لإصلاح تلك المعدات.

وكلف المحافظ، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب لعدد من الادرات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين منها مطلوبات واحتياجات للمركز التكنولوجي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين علي اكمل وجه وتوفير مكان مناسب لانتظار المواطنين المترددين علي المركز ،وسرعة تحصيل المتأخرات من ايرادات الدولة ورفع كفاءة المعدات بالحملة المكانيكية وصيانتها ، وصيانة طفايات الحريق، والتخلص من اصناف الرواكد وفقا للاجراءات المخزنية المتبعة ، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المواطنين اصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا ما يفيد انهم قامو بتوريد مخلفات الهدم الي اماكنها المخصصة ، وسرعة مراجعة منظومة الحريق والتأكد من جاهزيتها ووضع خطة للاخلاء وقت الظروف الطارئة حرصا علي مقدرات الدولة وسلامة وحياة العاملين، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمتابعة.

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