ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمخزن أسفل مسجد العطارين التاريخي بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الخميس، بمحل لبيع الخزائن الحديدية أسفل مسجد العطارين، دون حدوث إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال بشارع مسجد العطارين، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

- نتائج المعاينة والفحص

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمحل خزائن حديدية يقع بالطابق الأرضي بمسجد العطارين التاريخي، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالمحل ومحتوياته، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

تم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، دون حدوث أي إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بقسم شرطة العطارين، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.