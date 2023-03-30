وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ11 لمعرض فيصل للكتاب.. الأحد

بمشاركة أكثر من 30 ناشرًا..

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك الأحد المقبل، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمنطقة الطالبية بحي فيصل، ويُقام خلال الفترة من 2 حتى 12 أبريل 2023.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن معرض فيصل للكتاب يمثل أحد الأنشطة الرمضانية المهمة التي نستهدف بموجبها نشر المعرفة وبناء الشخصية المصرية من خلال القراءة والاطلاع، والوصول لمناطق تفتقر للخدمات الثقافية"، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تحرص هذا العام من خلال معرض فيصل للكتاب على إقامة فعاليات موجهة خصيصًا للأطفال واليافعين، من خلال ورش فنية وأنشطة ثقافية، كما يُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها بين 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، التي نستهدف من خلالها استفادة قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.

من جهته، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "يشارك بالمعرض هذا العام أكثر من 30 ناشرًا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة التي ستشارك بعرض إصداراتها المتنوعة، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة بين إنشاد وفنون شعبية وورش حكي، بخلاف سلسلة من الندوات الثقافية لرموز الثقافة والأدب".