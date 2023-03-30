جامعة سوهاج تُشارك فى ملتقى «معًا نلتقى» لشباب أعضاء هيئة التدريس

تشارك جامعة سوهاج فى فعاليات البرنامج التدريبي "ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 28 حتى 31 من مارس الجاري، وذلك تحت شعار "معاَ نلتقي".

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الملتقى جاء تنظيمه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الدور الهام الذى يقوم به معهد إعداد القادة وحرصه على التأكيد على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتذكيرهم بقيمة ومكانة مصر عبر التاريخ، موضحا أن الملتقى يهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب خاصة فى ظل التطور السريع فى تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية فى تشكيل الوعى والحرب التى تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن.

وأشار صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن البرنامج التدريبي للملتقى يشمل عددا من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة، ومنها محاضرة بعنوان تحديات الأمن القومي المصري، وأخرى عن دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وكذلك ورشة عمل تفاعلية حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة، ومحاضرة بعنوان الإعلام ودوره فى محاربة الشائعات والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان وسطية الخطاب الديني وكيفية محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وقال محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إن الملتقى استضاف اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، وله دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والعسكرية، وقد تحدث عن اتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية.

وأضاف أن الوفد المشارك بالملتقى يضم كلاً من الدكتور طارق عبدالنعيم، بكلية الألسن، الدكتور رأفت أحمد رشوان، بكلية الآداب، الدكتور محمد إيهاب أحمد، بكلية التربية الرياضية، والدكتورة نادية محمد صالح، بكلية التمريض، والدكتورة منال أحمد محمد، بكلية التمريض، والدكتورة مريم ناصر عبدالعظيم، بكلية التجارة.