الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023.. وأيام إجازات شهر أبريل

اجازة
اجازة

زاد البحث عن الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 عبر المنصات الإلكترونية وذلك منذ استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر الكريم، حيث يرغب موظفي القطاع العام والخاص في معرفة أيام الإجازات مدفوعة الأجر خلال الشهر الكريم والتي تمنحها الدولة لهم وفقا لقانون العمل المصري.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

خلال شهر رمضان المبارك يوجد يوم واحد فقط إجازة رسمية وهو يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 وهو عيد شم النسيم أو أعياد الربيع وهو عيد من أقدم الأعياد عند المصريين حيث يعود الاحتفال به إلى سنة 2700 قبل الميلاد وله طقوسه الاحتفالية الخاصة.

ويصادف هذا العام الاحتفالات بأعياد الربيع مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث يصادف يوم 24 من شهر رمضان 1444 لذلك يفضل الكثير من الأسر بعدم الاحتفال في المتنزهات العامة وتناول الأسماك المملحة والخضروات التي تساعد على الهضم ويتكفي أفرادها بتلون البيض المسلوق كأحد مظاهر الاحتفال.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023 وحتى نهاية العام

مواعيد أيام الإجازات الرسمية 2023 في مصر من أبريل حتى نهاية العام

طقوس الاحتفال بشم النسيم ابريل 2023

جاء احتفال شم النسيم من القدماء المصريين من قبيل الفرحة بحصاد المحاصيل الزراعية الوافرة والتي بذلوا فيها جهد كبير طوال العام لذلك كانوا يفضلون الاحتفال وسط المناظر الخلابة في الحدائق أو على ضفاف النيل وإقامة حفلات غنائية للترفهة على أنفسهم من عناء تعب الزراعة.

وارتبط أكل الأسماك المملحة ( الفسيخ، الرنجة، الملوحة، البسرية، …) بهذا الاحتفال لديهم بالإضافة إلى البصل الاخضر والخضروات والترمس والبيض الملون وغير ذلك من المأكولات التي خصصت فقط لهذا الاحتفال واستمر الاحتفال بهذا اليوم في العصر البطلمي والإسلامي.

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مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

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 إجازات شهر أبريل 2023 الرسمية 

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 وشهر أبريل من الأمور التي تشغل بال المواطنين حاليا حيث يوجد 3 أنواع من الاجازات خلال شهر أبريل أولى شم النسيم والثانية عيد تحرير سيناء والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك لذلك يتوقع الكثيرين إرجاء اجازتي شم النسيم وعيد تحرير سيناء وضمها إلى اجازة عيد الفطر للحصول على إجازات متجمعة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم العلاقة بين المؤسسات الموظفين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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