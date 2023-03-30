كيف قضى الجفاف الشديد على أعظم إمبراطوريات العالم القديم؟

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية، تفاصيل قضاء الجفاف الشديد على أعظم إمبراطوريات العالم القديم، "ختوشا القديمة"، عاصمة الإمبراطورية الحيثية في شمال الأناضول منذ حوالي 3200 عام.

وأوضحت أنه تم التعرف على الحضارة الحيثية في الغالب من نصوص الكتابة المسمارية التي عُثر عليها في موقع مملكتهم، ومن المراسلات الدبلوماسية والتجارية الموجودة في المحفوظات المختلفة في مصر والشرق الأوسط.

وتابعت أن حلقات الخشب المتقلصة بشكل مطرد المستخدمة في مقبرة فريجية ساعدت مجموعة من العلماء على تقدير تاريخ انهيار الإمبراطورية الحيثية، منذ 3219 عامًا، وكان حصاد الحبوب في ذلك الوقت سيئًا تمامًا، حيث اعتمدت الحضارة العدوانية على الحبوب ولم تستطع تحصيل الضرائب من المزارعين أو إطعام جيشها، كما انتشرت المجاعة على نطاق واسع ، وانهارت الدولة في النهاية.

كيف اثر تغيير المناخ في حضارات متعددة؟

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء اللوم على تأثيرات المناخ، كما أن الحضارة الحيثية كانت حضارة تنافس حضارة مصر في وقت الملك رمسيس الثاني، ولكن لم يتم تأريخه بهذه الدقة من قبل.

وتوصلت الدراسة أن ما حدث للحثيين يدل على كيف أثرت مخاطر تغير المناخ على الحياة اليومية في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الإمبراطورية الحيثية ظهرت منذ حوالي 3670 عامًا "حوالي 1650 قبل الميلاد" في وسط الأناضول، والتي تضم جزءًا كبيرًا من تركيا الحديثة، على مدى القرون الخمسة التالية، وكان الحيثيون إحدى القوى الرئيسية في العالم القديم، إلى جانب الإمبراطوريات الآشورية والبابلية والمصرية، ولكن حوالي عام 1200 قبل الميلاد، تم التخلي عن العاصمة ختوشا، عندما اكتشف علماء الآثار بقايا المدينة، لم يجدوا أي دليل على هجوم أو كارثة أخرى، مثل الطاعون أو التمرد.

ما الذي دفع الحثيين إلى التخلي عن عاصمتهم التي كانت أيضًا موطنًا لآلهتهم؟

وأكدت الصحيفة الاسبانية، أن لعقود من الزمان، تم إلقاء اللوم على عدم الاستقرار في المنطقة والحرب المتواصلة في زوال الإمبراطوريات، وسميت المنطقة بمهد الحضارة بسبب التطورات العديدة في الزراعة والهندسة المعمارية والكتابة والتجارة الدولية التي ظهرت هناك، ويلقي البعض باللوم على البحارة الغامضين الذين دمروا المنطقة بأكملها منذ ثلاثة آلاف عام، كما كان لعلم المناخ عاملاً آخر إلى هذا المزيج، حيث التبريد التدريجي لهذا الجزء من العالم، كان هناك عصر جليدي، وفقًا للعديد من المؤرخين.

ويجادل ستارت مانينج، عالم الآثار بجامعة كورنيل في نيويورك ، في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature، بأن التغييرات المجزأة طويلة الأجل لا تؤدي عادةً إلى الانهيار لأن الناس والمجتمعات يمكن أن يتكيفوا عادةً بطرق متنوعة.

ومع ذلك، يقول "عدة سنوات متتالية من الأزمات غير المتوقعة يمكن أن تقوض العديد من المجتمعات البشرية التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات".