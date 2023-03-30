رئيس جامعة أسيوط يعلن عن منح دراسية من المجلس الثقافى البريطانى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن مِنح الماجستير المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، والتي تستهدف النساء العاملات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات (STEM) للدراسة فى جامعتى "إمبريال كوليدج لندن" و"جلاسكو"، بواقع 5 منح بكل جامعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن جامعة أسيوط تواصل العمل في إطار استراتيجيتها التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها لدعم الجهود في بناء الدولة الوطنية.

وأشار الدكتور جمال بدر، منسق مكتب العلاقات الدولية، إلى أن شروط التقديم نصت على أن تكون المتقدمة مصرية وحاصلة على درجة البكالوريوس، وأن تتمتع بخبرة مهنية بدوام كامل فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتقيم بالقاهرة ولديها الرغبة بالالتحاق ببرنامج دراسى للحصول على درجة الماجستير، مشيرًا إلى أن المنحة تتميز بتقديم الدعم للأمهات، بتوفير رواتب وتغطية تكاليف الرسوم الدراسية ونفقات السفر والتأشيرة وتكاليف التأمين الصحي، كما أنها تقدم الدعم لتعلم اللغة الإنجليزية.

ويقدم المجلس الثقافى البريطانى بالتعاون مع جامعة "إمبريال كوليدج لندن" خمس منح دراسية فى مجالات: إدارة الصحة الدولية- الهندسة الطبية الحيوية- الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة- تغير المناخ والإدارة والمالية- التصنيف والتنوع البيولوجى والتطور- الحوسبة- الهندسة البيئية- علوم البيانات البيئية والتعلم الآلى- التعلم الآلى التطبيقى- الابتكار وريادة الأعمال والإدارة- علوم وهندسة المواد المتقدمة- الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية- مستقبل الطاقة المستدامة- التكنولوجيا البيئية- النقل- شبكات الطاقة المستقبلية- الكيمياء الخضراء: الطاقة والبيئة- الإكولوجيا والتطور والحفظ- اكتشاف العقاقير وتطويرها، وذلك فى موعد أقصاه 5 أبريل القادم 2023 من خلال التقديم عبر الرابط الإلكترونى لجامعة "إمبريال كوليدج لندن" وهو:

https://www.imperial.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/british-council-scholarships-for-women-in-stem-20232024.php

كما يقدم المجلس الثقافى البريطانى، بالتعاون مع جامعة "جلاسكو"، خمس منح دراسية فى مجالات: النظم المستدامة للمستقبل البيئى- السياحة المستدامة والتحديات العالمية- الصحة وعلوم الحياة- إدارة المخاطر البيئية- الصحة النفسية العالمية- بيئات مائية مستدامة- انتقال الطاقة- الطاقة المستدامة- إدارة الخدمات الصحية- التغذية البشرية- مستقبل الأرض: البيئات والمجتمعات، وذلك فى موعد أقصاه 30 أبريل القادم 2023 من خلال التقديم عبر الرابط الإلكترونى لجامعة "جلاسكو" وهو:

https://www.gla.ac.uk/scholarships/britishcouncilscholarshipsforwomeninstem