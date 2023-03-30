الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يعلن عن منح دراسية من المجلس الثقافى البريطانى

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن مِنح الماجستير المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، والتي تستهدف النساء العاملات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات (STEM) للدراسة فى جامعتى "إمبريال كوليدج لندن" و"جلاسكو"، بواقع 5 منح بكل جامعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن جامعة أسيوط تواصل العمل في إطار استراتيجيتها التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها لدعم الجهود في بناء الدولة الوطنية.

وأشار الدكتور جمال بدر، منسق مكتب العلاقات الدولية، إلى أن شروط التقديم نصت على أن تكون المتقدمة مصرية وحاصلة على درجة البكالوريوس، وأن تتمتع بخبرة مهنية بدوام كامل فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتقيم بالقاهرة ولديها الرغبة بالالتحاق ببرنامج دراسى للحصول على درجة الماجستير، مشيرًا إلى أن المنحة تتميز بتقديم الدعم للأمهات، بتوفير رواتب وتغطية تكاليف الرسوم الدراسية ونفقات السفر والتأشيرة وتكاليف التأمين الصحي، كما أنها تقدم الدعم لتعلم اللغة الإنجليزية.

ويقدم المجلس الثقافى البريطانى بالتعاون مع جامعة "إمبريال كوليدج لندن" خمس منح دراسية فى مجالات: إدارة الصحة الدولية- الهندسة الطبية الحيوية- الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة- تغير المناخ والإدارة والمالية- التصنيف والتنوع البيولوجى والتطور- الحوسبة- الهندسة البيئية- علوم البيانات البيئية والتعلم الآلى- التعلم الآلى التطبيقى- الابتكار وريادة الأعمال والإدارة- علوم وهندسة المواد المتقدمة- الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية- مستقبل الطاقة المستدامة- التكنولوجيا البيئية- النقل- شبكات الطاقة المستقبلية- الكيمياء الخضراء: الطاقة والبيئة- الإكولوجيا والتطور والحفظ- اكتشاف العقاقير وتطويرها، وذلك فى موعد أقصاه 5 أبريل القادم 2023 من خلال التقديم عبر الرابط الإلكترونى لجامعة "إمبريال كوليدج لندن" وهو:

https://www.imperial.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/british-council-scholarships-for-women-in-stem-20232024.php

كما يقدم المجلس الثقافى البريطانى، بالتعاون مع جامعة "جلاسكو"، خمس منح دراسية فى مجالات: النظم المستدامة للمستقبل البيئى- السياحة المستدامة والتحديات العالمية- الصحة وعلوم الحياة- إدارة المخاطر البيئية- الصحة النفسية العالمية- بيئات مائية مستدامة- انتقال الطاقة- الطاقة المستدامة- إدارة الخدمات الصحية- التغذية البشرية- مستقبل الأرض: البيئات والمجتمعات، وذلك فى موعد أقصاه 30 أبريل القادم 2023 من خلال التقديم عبر الرابط الإلكترونى لجامعة "جلاسكو" وهو:

https://www.gla.ac.uk/scholarships/britishcouncilscholarshipsforwomeninstem

البحث العلمي التكنولوجيا البيئية الهندسة الطبية الثقافي البريطاني الدكتور أحمد المنشاوى الطاقة المستدامة العلوم والتكنولوجيا المجلس الثقافي البريطاني هندسة المواد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

اعتماد دولى لـ8 منشآت طبية تابعة لـ«الرعاية الصحية» فى الأقصر والإسماعيلية

رئيس جهاز 6 أكتوبر: 1.2 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة لأكبر محطة تنقية

«إزاي مش خايفة مني؟».. القصة الكاملة لـ«تقطيع وش ملكة جمال النيل» بالوراق

كيف يمكن فك تجميد اللحوم دون ضرر التعرض للبكتيريا؟.. إليك الطريقة

«الخال» ينهي حياة الطفلة و«الجدة» تتخلّص من الجثة في مقابر أوسيم

المالية: إرسال 83 مليون إيصال لمنظومة «الإيصال الإلكترونى» حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار