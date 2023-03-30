الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

القاهرة الجديدة: تنفيذ 222 عمارة سكنية ضمن «سكن كل المصريين»

الغيطي
الغيطي

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن حجم مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وأعلن “الغيطي” أنه جارى تنفيذ محور سكن لكل المصريين بالمدينة بعدد 222 عمارة سكنية من إجمالى عدد 5328 وحدة سكينة، وتصل القيمة الإجمالية لنحو 1،964 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أن تنفيذ المشروع على مساحة 90 متر مربع ومساحة 120 متر مربع كمحور إسكان جديد، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين وتم إنجاز 65% من حجم المشروع. 

وأكد على ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها، بالإضافة إلى أنه يجري تنفيذ ورفع كفاءة أعمال اللاند سكيب بكمبوند دار مصر 70 عمارة بالأندلس بالتجمع الثالث.

وأفاد رئيس الجهاز بأنه يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة محور جمال عبد الناصر الطريق الفاصل بين أرابيلا والدبلوماسيين بالتجمع الثالث طبقاً للتعليمات الواردة من السلطة المختصة، مؤكدا على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال.

62‎ ‎ سكن لكل المصريين القاهرة الجديدة محور اسكان جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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