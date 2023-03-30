المطران عطا الله حنا: ندعو أبناء شعبنا لزيارة القدس لتأكيد الانتماء إليها

دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، كافة أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الأيام للوصول الى مدينة القدس.

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في بيان له، إن المسيحيين يصومون استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، والمسلمون يصومون شهر رمضان ونتمنى في هذه المواسم الروحية أن يقوم المسيحيون والمسلمون من أبناء شعبنا القادرون على الوصول إلى القدس بأن يأتوا إليها للصلاة في أماكنها المقدسة والتجول في أزقتها العتيقة وإحياء أسواقها، وليكن هذا الموسم موسما مقدسيا بامتياز، نؤكد خلاله تشبثنا بالقدس وانتماءنا إليها ودفاعنا عنها ودعمنا لصمود أبنائها من خلال زيارة معالمها وأسواقها ومطاعمها وكل مرافقها الفلسطينية.

وأضاف المطران عطالله إن القدس مدينة تحتضن أهم مقدساتنا وهنالك ظاهرة صحية نلمسها وهي تدفق المسلمين في شهر رمضان من أجل الصلاة في الأقصى والتجول في القدس العتيقة والتسوق من محلاتها التجارية، كما أن المسيحيين خاصة من مناطق الجليل يأتون إلى القدس لكي يسيروا في طريق الآلام وصولا إلى كنيسة القيامة، ويتجولون بعدئذ في الأسواق والمحلات التجارية في هذه المدينة المقدسة التي نعتبرها حاضنة لأهم الأحداث الخلاصية في إيماننا المسيحي.

وواصل المطران: ما أحلى وما أجمل أن يلتقي الإخوة معا وخاصة في فترة الصوم وفي رحاب مدينة القدس التي تعتبر من أجمل المدن في هذا العالم فلا يوجد هنالك ما هو أجمل وأبهى من مدينة القدس وخاصة في هذه المواسم المقدسة والمباركة.