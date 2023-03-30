الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران عطا الله حنا: ندعو أبناء شعبنا لزيارة القدس لتأكيد الانتماء إليها

المطران عطالله حنا
المطران عطالله حنا

 دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، كافة أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الأيام للوصول الى مدينة القدس. 

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في بيان له، إن المسيحيين يصومون استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، والمسلمون يصومون شهر رمضان ونتمنى في هذه المواسم الروحية أن يقوم المسيحيون والمسلمون من أبناء شعبنا القادرون على الوصول إلى القدس بأن يأتوا إليها للصلاة في أماكنها المقدسة والتجول في أزقتها العتيقة وإحياء أسواقها، وليكن هذا الموسم موسما مقدسيا بامتياز، نؤكد خلاله تشبثنا بالقدس وانتماءنا إليها ودفاعنا عنها ودعمنا لصمود أبنائها من خلال زيارة معالمها وأسواقها ومطاعمها وكل مرافقها الفلسطينية.

وأضاف المطران عطالله إن القدس مدينة تحتضن أهم مقدساتنا وهنالك ظاهرة صحية نلمسها وهي تدفق المسلمين في شهر رمضان من أجل الصلاة في الأقصى والتجول في القدس العتيقة والتسوق من محلاتها التجارية، كما أن المسيحيين خاصة من مناطق الجليل يأتون إلى القدس لكي يسيروا في طريق الآلام وصولا إلى كنيسة القيامة، ويتجولون بعدئذ في الأسواق والمحلات التجارية في هذه المدينة المقدسة التي نعتبرها حاضنة لأهم الأحداث الخلاصية في إيماننا المسيحي.
 وواصل المطران: ما أحلى وما أجمل أن يلتقي الإخوة معا وخاصة في فترة الصوم وفي رحاب مدينة القدس التي تعتبر من أجمل المدن في هذا العالم فلا يوجد هنالك ما هو أجمل وأبهى من مدينة القدس وخاصة في هذه المواسم المقدسة والمباركة.

 

اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الأسواق والمحلات القدس ومقدساتها الفلسطين الروحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

شاب يقتل ابن عمه إثر حدوث مشاجرة بينهما في البحيرة

سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

أجواء شديدة البرودة اليوم وغدًا.. وأمطار ورياح

الفوسفات الخشن بـ3500 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

«حقوق إنسان النواب» تناقش شكاوى المواطنين الأسبوع المقبل

أحمد رزق: «حضرة العمدة» ملىء بالأحداث الشيقة والقضايا الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار