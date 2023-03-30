الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

دراسة حديثة: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر تأثيرا في عالم المال والاستثمار

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر تأثيرا في عالم المال والاستثمار، وفقا لشبكة " سي إن بي سي" الأمريكية.

وتوقعت الدراسة أن الاختراقات الأخيرة في برامج الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" و "بارد"،قد تمكن هذه البرامج من التداول والاستثمار في الأسواق المالية وإدارة الأموال من تلقاء نفسها، وأن تقوم بمهمة المحافظ المالي لدي المستثمرين والمستشارين الماليين.

- الذكاء الاصطناعي يسهم في تغيير مفاهيم التداول والاستثمار في أسواق المال

ولفتت إلى إسهام الذكاء الاصطناعي في تغيير مفاهيم التداول والاستثمار في أسواق المال، خصوصًا أسواق العملات والأسهم، لتصبح الآن أكثر دقة من خلال ما تقدّمه من حلول ذكية لفتت انتباه المضاربين في الأسواق.

وذكرت الدراسة أن العديد من المستثمرين والمستشارين الماليين يتسارعون لاستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحقيق عوائد جيدة ومخاطر تتناسب مع تلك العوائد، مشيرا إلى أن بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والأصول تستخدم خوارزميات معقدة لاختبار أفكار استثمارية متطورة.

وأضافت أن برامج الذكاء الاصطناعي مؤهلة لمواكبة مختلف التطورات في مجال التحليل المالي والتداول والاستثمار، لافتة إلى اعتماد شركات التداول على أدوات التعلم الآلي لقراءة تحركات الأسواق المالية والتفاعل معها بسرعة.

أسواق المالية الأسواق المالية الاستثمارية الامريكية التحليل المالى

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بعد الفاصل

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