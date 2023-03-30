الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى تصادم ملاكى وربع نقل بالطريق الزراعى بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

 

كان  اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام “14356 أ د ي”، ربع نقل، و"2417 ن ف ر"، ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام قرية المحرص في مركز ملوي.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وهم: هند سعد إسماعيل 45 عاما تقيم بمدينة المنيا، وسحر صلاح 43 عاما، وعمر فتحي 27 عاما، وأحمد فرغلي حسن 22 عاما، يقيمون في مركز أبوقرقاص، وشخص خامس مجهول الأسم والعنوان.
 

وتم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تبين إصابة الأولى باشتباه نزيف داخلي بالبطن، والثانية بغيبوبة تامة، ومن الثالث للخامس باشتباه كسور وسحجات وكدمات.
 

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

اصابة 5 اشخاص تصادم سيارة ملاكي وربع نقل الطريق الزراعي السريع امام قرية المحرص بملوي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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