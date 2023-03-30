سوق الكانتو الحلقة 7.. عوض يتفق مع شحاتة ضد طه القماش وحسنين

شهدت الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين ونخبة من النجوم، العديد من الأحداث، حيث استغل “عوض” ضياء عبد الخالق وضع “شحاتة” محمود البزاوي، مع والده “حسنين” عبد العزيز مخيون، بسبب غيرة “شحاته” من علاقة “طه” أمير كرارة بحسنين حيث يعتبره الأخير حفيدة المفضل ويقول بتوليه مسئوليات وادارات مختلفة وهو ما لا يفعله مع ابن “شحاتة”.

سوق الكانتو الحلقة 7

وطلب “عوض” الصلح من “شحاتة” وغض النظر عن ما سبق، ولكن في حقيقة الأمر يريد “عوض” الانتقام من “طه القماش” خاصة وانه يعلم ان “شحاتة” يغار من “طه”، وقام بإشعال النيران بين حسنين وشحاته وطه، وطلب منه ان يقوما باستئجار الدكان الاحمر معا، واتفقا على تدمير طه.

وحقق مسلسل سوق الكانتو نجاح جماهيري كبير منذ عرض أولى حلقاته الأيام الماضية، كما تصدر تريند موقع التدوينات الصغيرة تويتر محتل المركز الأول بعد عرض الحلقة 6 أمس في سادس أيام الشهر الكريم.

مواعيد عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في البطولة كل من مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.