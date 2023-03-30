الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل انطلاق فعاليات «هل هلالك».. خالد جلال يتفقد جاهزية مسرح ساحة الهناجر

خالد جلال
خالد جلال

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، منذ قليل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، للوقوف على جاهزية المسرح، الذي سيشهد انطلاق فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، في الثامنة والنصف من مساء الخميس.

ومن المقرر أن يحيي الفنان علي الهلباوي وفرقته، الليلة الأولى لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، حيث يشدو بباقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات.

كما يتضمن برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، مشاركة من البيت الفني للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام في الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان، ويقدم مجانًا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لأكبر عدد ممكن من الجمهور، بهدف الإرتقاء بالذوق العام.

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج خالد جلال رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي في 1 سبتمبر 2022، وذلك لمدة عام آخر.

من جانبه، وجه جلال الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على ثقتها، وقال إنه سيبذل المزيد من الجهد للمساهمة في إنجاز خطة عمل الوزارة بصورة مشرفة.

وكان خالد جلال قد حصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرًا لمسرح الشباب، وكان عمره وقتها 28 سنة.

تولى "جلال" رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015.

وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضًا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.

كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذي وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".

قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون برنامج هل هلالك علي الهلباوي صلاح جاهين

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وائل لطفي

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