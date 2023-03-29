الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندري يجدد عقد لاعبه 5 مواسم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، في تجديد عقد الظهير الأيمن هشام صلاح لمدة 5 مواسم.

وجاء قرار مسئولي الاتحاد السكندري، كنوع من المكافأة للاعب بعد تألقه خلال الفترة الماضية، وانضمامه لمنتخب مصر في معسكره الأخير.

ووافق هشام صلاح على تجديد عقده مع الاتحاد السكندري لمدة 5 مواسم، عقب الجلسة التي عقدت معه بحضور رئيس النادي محمد مصيلحي، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري، على ربط العناصر الأساسية للفريق بعقود جديدة، بتوصية من المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد خوض 20 مباراة.

الاتحاد السكندرى هشام صلاح الصربي زوران مانولوفيتش تجديد عقد هشام صلاح الدورى المصرى

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وائل لطفي

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