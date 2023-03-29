أردوغان: بوتين غير راضٍ عن وصول الحبوب إلى أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غير راضٍ تمامًا من حصول إفريقيا على كمية أقل بكثير من الحبوب التي تتلقاها أوروبا بموجب صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الروسية.

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته المجرية "كاتالين نوفاك" الأربعاء، إلى أنه في إطار الصفقة، يتم تسليم 44٪ من الحبوب عبر البحر الأسود إلى الدول الأوروبية.

وقال أردوغان:"الرئيس الروسي بوتين غير راض بالتأكيد عن ذلك، حيث يعول على أن تحصل أفقر البلدان الإفريقية على الحبوب، فيما تتلقى الآن 14٪ منها فقط".

أضاف: "أبلغت بوتين بأن تركيا ستساهم في مبادرته لإرسال الحبوب إلى أفقر الدول بطحن القمح وإرساله دقيقا إلى إفريقيا".

وتابع: "نريد أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى السلام عبر المفاوضات ووضع حد للحرب. مفاوضاتنا جارية، كما أن اتفاقية اسطنبول للحبوب لا تزال سارية، ونريدها لها الاستمرار".

وأكدت روسيا أنها لن تمدد اتفاق الحبوب لأكثر من شهرين بسبب مشاكل في تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، وفقًا لقناة العربية.