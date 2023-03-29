الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أردوغان: بوتين غير راضٍ عن وصول الحبوب إلى أوروبا

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غير راضٍ تمامًا من حصول إفريقيا على كمية أقل بكثير من الحبوب التي تتلقاها أوروبا بموجب صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الروسية.

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته المجرية "كاتالين نوفاك" الأربعاء، إلى أنه في إطار الصفقة، يتم تسليم 44٪ من الحبوب عبر البحر الأسود إلى الدول الأوروبية.

وقال أردوغان:"الرئيس الروسي بوتين غير راض بالتأكيد عن ذلك، حيث يعول على أن تحصل أفقر البلدان الإفريقية على الحبوب، فيما تتلقى الآن 14٪ منها فقط".

أضاف: "أبلغت بوتين بأن تركيا ستساهم في مبادرته لإرسال الحبوب إلى أفقر الدول بطحن القمح وإرساله دقيقا إلى إفريقيا".

وتابع: "نريد أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى السلام عبر المفاوضات ووضع حد للحرب. مفاوضاتنا جارية، كما أن اتفاقية اسطنبول للحبوب لا تزال سارية، ونريدها لها الاستمرار".

وأكدت روسيا أنها لن تمدد اتفاق الحبوب لأكثر من شهرين بسبب مشاكل في تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، وفقًا لقناة العربية. 

أردوغان صفقة الحبوب ​​​فلاديمير بوتين أفريقيا اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

مستقبل الهواتف الذكية.. أحجام أقل ومزيد من الذكاء الاصطناعى

وفاة الأب المتهم باغتصاب طفلته للبحث عن الآثار

نائب محافظ المنيا يستعرض نسب تنفيذ «حياة كريمة» فى اجتماع المجلس التنفيذى

أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية: القيادة السياسية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية

إغلاق الأسهم الأوروبية على ارتفاع مدعومة بمكاسب قطاع البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار